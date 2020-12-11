Kahramanmaraş için korkutan uyarı!
Ülkemizde yaşanan her bir deprem risk haritasında ilk sıralarda yer alan Kahramanmaraş’ı tekrar akıllara getiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 17:37 11.12.2020, 18:59
Özellikle fay hattının yoğun olarak geçtiği kahramanmaraş hattında büyük çaplı bir deprem bekleniyor.
Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Volkan Dalyan Kahramanmaraş’ta 7.8 büyüklüğünde deprem beklendiklerini ve bu depremin 10 şiddetinde hissedileceğini söyledi.
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