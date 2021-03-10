Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2021, 19:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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|27
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|26
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|18
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|14
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|54
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|45
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|37
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