Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi yeni hizmet binası faaliyete geçirildi!

Kahramanmaraş Adliyesinde hizmet vermekte olan Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi 03/07/2020 tarihi itibariyle Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının belirlediği yeni İcra Daireleri modeline uygun olarak tahsis edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkez binası yanında Azerbaycan Bulvarı İsmetpaşa Mahallesi No:25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.

KAHRAMANMARAŞ 21.07.2020, 09:21
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Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi yeni hizmet binası faaliyete geçirildi!

Kahramanmaraş Adliyesinde hizmet vermekte olan Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi 03/07/2020 tarihi itibariyle Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının belirlediği yeni İcra Daireleri modeline uygun olarak tahsis edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkez binası yanında Azerbaycan Bulvarı İsmetpaşa Mahallesi No:25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.

Kahramanmaraş Adliyesinde yeni kurulan birimler ve mahkemelerin faaliyete geçirilmesiyle birlikte Adliye binası içerisinde oluşan fiziki alan yetersizliği sebebiyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ilk olarak 2019 yılı içerisinde Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına taşınmış akabinde ise Kahramanmaraş İdare ve Vergi Mahkemeleri Ek Hizmet binasına taşınarak vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha geniş ve ferah bir ortamda yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Küresel ölçekte insan sağlığını tehdit eden ve Ülkemizde de görülmekte olan KOVID-19 salgını sebebiyle Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Bilim Kurulu önerileriyle hazırlanan “Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu” ile Merkez Adliye binasında olduğu şekilde yeni açılan Adliye Ek Hizmet binası içerisine aynı anda alınacak kişi sayısı ile birlikte personellerin ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik birçok önleme yer verilmiştir. Bu kapsamda vatandaşların birbirleriyle ve personellerle en az temas ile hızlı bir şekilde işlemlerini yerine getirerek bina içerisinde uzun süre vakit kaybetmemeleri amacıyla sıramatik sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu sayede oluşturulan 6 adet gişe görevlisi memurlar tarafından herhangi bir sebeple daireye müracaatta bulunan vatandaşlarımız hızlı bir şekilde beklemeden işlemlerini yerine getirebilecektir. Ayrıca tadilat ve onarımı gerçekleştirilen binada vatandaşlarımız geniş ve sosyal mesafenin rahatlıkla uygulanabileceği ferah bir alanda hizmet alacaklardır.

Taşınma işlemlerine ilişkin kısa bir açıklama yapan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker YAZICI; “Daha önceden adliyemiz ana hizmet binasında faaliyet gösteren ve Adliyemizdeki fiziki alan yetersizliği sebebiyle vatandaşlarımıza daha rahat, geniş, ferah ve modern bir ortamda hizmet sunabilmeleri adına 2019 yılı içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile İdare ve Vergi Mahkemelerimizin ayrı ayrı binalara taşınmalarını sağladık, şimdi ise İcra Mahkemelerimiz ve İcra Dairelerimizin taşınma sürecini tamamladık, 3 binamızda merkezi konumları itibariyle rahatlıkla ulaşım sağlanabilecek yerlerde  olup. personel ve vatandaşlarımız özellikle bu Pandemi ortamında çok daha sağlıklı,  ferah ve nezih bir ortamda hizmet sunup alabileceklerdir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkez binası yanında faaliyete geçirdiğimiz, içerisinde Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve Kahramanmaraş İcra Dairesinin yer aldığı Adliyemiz Ek Hizmet binasının şehrimize, vatandaşlarımıza, Avukatlarımıza ve personellerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

#Kahramanmaraş Adliyesi #Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi
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