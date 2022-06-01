Kahramanmaraş İHH'dan Mavi Marmara açıklaması
Mavi Marmara Saldırısının 12'nci yıl dönümünde Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği ortak basın açıklaması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 14:48 01.06.2022, 18:53
Kahramanmaraş İnsanı Yardım Derneği öncülüğünde Cihannüma, Yedi Hilal, TÜGVA, Özgürder ve Mazlumder Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada; “Bu sefer adalet ve kardeşlik için buluştuk, amacımız Filistin ve Kudüs meselesini yeniden gündemde tutmak" vurgusu yapıldı.
STK'lar adına basın açıklaması yapan İHH Kahramanmaraş İnsanı Yardım Derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, “Kudüs özgürleşmedikçe Suriye'nin özgürleşemeyeceğini, Doğu Türkistan'ın, Irak'ın, Yemen'in, Arakan'ın, Bosna'nın özgürleşemez. Özgür ve barış dolu bir dünyada yaşamak istiyorsak, önce Kudüs’ün özgürleşmesi için mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor" dedi.
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