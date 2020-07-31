Kahramanmaraş İHH derneği ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor!
Kahramanmaraş İHH 12 yıldan bu yana kurban kesemeyen 20 yetim ailelere, bayram sevincini yaşamaları için canlı kurbanlık hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 31.07.2020, 15:03
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Kahramanmaraş İHH 12 yıldan bu yana kurban kesemeyen 20 yetim ailelere, bayram sevincini yaşamaları için canlı kurbanlık hediye etti.
İnsani Yardım Vakfı bu yıl ayrıca 52 ülkede toplam 80.000 hisse kurbanlık dağıtarak ailelerin yüzünü güldürdü.
Kahramanmaraş İHH ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya devam ediyor.
İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı AV. Yusuf Bülbül yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam edeceğiz dedi.
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