Kahramanmaraş İHH derneğinden İsrail’e tepki!

Batı Şeria’da İsrail’in zulmüne karşı toplanan İHH derneği basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada İsrail’i Kınayarak Sözlerine Başlayan Kahramanmaraş Genç İHH Derneği Başkanı Harun Reşit Paksoy Kudüs’te ki zulüm bitene kadar bizler bu işin peşini bırakmayacağız dedi.