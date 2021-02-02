Kahramanmaraş İHH, insani yardım paketleri yola çıktı
Kahramanmaraş İHH, Suriye'ye insani yardım paketleri göndermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2021, 15:54 02.02.2021, 18:47
Bu manada İHH şubesi, 2021 yılının 2.tırını Suriye’ye yola çıkması üzerine dualarla uğurlandı.
"Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında eğitim malzemesi, giysi, gıda ve battaniye taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.
İHH Kahramanmaraş şube başkanı Yusuf Bülbül, Kahramanmaraş ve ilçelerimiz olarak önümüzdeki günlerde yardımlarımız sürecek. ifadelerine yer verdi.
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