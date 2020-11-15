Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında!

Kışın yaklaştığı, havaların soğumaya başladığı bugünlerde ihtiyaç sahiplerini tesbit eden ihh, yürüttüğü faaliyetle vatandaşların rahat bir kış geçirmesi için ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek titiz bir çalışma ile yardımlarını ulaştırıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Halil Ardıç, İHH olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz dedi.