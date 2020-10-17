Kahramanmaraş İHH Şubesinden Azerbaycan'a destek!
İHH Kahramanmaraş Şubesi, Dağlık Karabağ’da Ermenistan tarafından işgale maruz kalan Azerbaycanlı kardeşleri için basın açıklaması düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2020, 14:45 17.10.2020, 18:11
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Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasında, konuşmacı İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Av. Yusuf Bülbül, 'Bizler her zaman olduğu gibi bugünde tüm kalbimizle ve imkânlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız’ Dedi.
Ermenistan’ın geçmiş zamanlarda Azerbaycan’a olan saldırılarına da değinen Bülbül, ‘Azerbaycan’ın Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağız’ ifadelerine yer verdi.
HABER: MEHMET DEVECİ
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