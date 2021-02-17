Kahramanmaraş İHH’dan İdlib’e insanı yardım sevkiyatı

Yardım faaliyetlerinin ilerleyen günlerde devam edeceğini ifade eden İHH Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sevilay Tüfekçi, “Kahramanmaraş İHH olarak, ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ diyerek 10 Aralık 2020 tarihinde başlatmış olduğumuz İdlib Acil Yardım Kampanyamız kapsamında 9. gıda yüklü yardım tırımızı gönderdik.

Bugün gönderdiğimiz tırımızda 570 paket yaklaşık 400.000 TL tutarında gıda malzemesi var. Hanım kollarımız ve Genç İHH ekiplerimiz geçtiğimiz hafta İdlib'e giderek kampları ziyaret etmişlerdi. Bu kamplarda acil gıdaya, ayakkabıya ve suya ihtiyaç olduğunu tespit ettiler.Bu sebeple ilk etapta acil gıda tırımızı yola çıkarıyoruz. İlerleyen günlerde de ayakkabı ve su yüklü tırlarımızı göndereceğiz inşallah. Hanım kardeşlerimize ve Genç İHH ekibimize özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

İHH olarak sadece Suriye için değil Kahramanmaraş’ta da yarım faaliyetlerin olduğunu söyleyen Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Akbulut ise, “Kahramanmaraş İHH olarak sadece Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ve yetim çocuklarımıza değil, Kahramanmaraş’ta ki ihtiyaç sahiplerine ve yetimlerimize de sürekli ve düzenli destek veriyoruz. 2020 yılında Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde toplam 1.5 milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ve yetim ailelerimize ulaştırdık.

İnşallah 2021 yılında da bu çalışmalarımıza bütün hızımızla devam edeceğiz. Tüm bağışçılarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, destek vermeye devam etmelerini rica ediyoruz, tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.