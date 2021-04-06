Kahramanmaraş ihracatında tarihi rekor

Türkiye, mart ayında ihracatta rekor kırarak, yüzde 42,2'lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Kahramanmaraş, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatının gerçekleştiği mart ayında, yüzde 61,3 lük artış ile ihracatı en fazla artan 10 il arasında yer aldı.

100 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kahramanmaraş’ın ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 artarak, tarihin en yüksek aylık rakamına ulaştı. Mart ayında 116,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kahramanmaraş, ihracatta 17. büyük il oldu. Kent, aylık ihracatta ilk kez 100 milyon dolar barajını aştı. Kahramanmaraş, mart ayında yüzde 61,3 lük artış ile ihracatı en fazla artan 10 il arasında yer aldı. Yılsonu ihracat tahmini ise 1,2 milyar dolar.

İHRACATTA LİDER 4 SEKTÖR

Kahramanmaraş’ta, yılın ilk çeyreğinde ihracatı 4 ana sektör göğüsledi. Tekstil ve hammaddeleri, metal mutfak eşyaları, hazır giyim ve hububat-bakliyat, en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler olarak sıralandı.

Yılın ilk üç ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 48 artışla 184,3 milyon dolar oldu. İkinci sırada ise metal mutfak eşyaları yer aldı. Bu sektörde ihracat yüzde 39 artarak 62,1 milyon dolara ulaştı. Hazır giyim de aynı dönemde ihracatta yüzde 44’lük bir artışa imza attı. Hazır giyim ihracatı 26,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hububat-bakliyat ihracatı da yüzde 48 artışla 6 milyon dolar oldu.

5 PAZARDA YÜZDE 102 ARTIŞ

Kahramanmaraşlı ihracatçıların, bu dönemde en büyük 5 pazarı olan İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, Pakistan’a gerçekleştirdiği ihracat ortalama yüzde 102 arttı. Yine önemli pazarlardan Hollanda ve Lübnan’a ihracat ise geçen yıla göre 4’e katlandı. Kahramanmaraşlı ihracatçıların Avusturya, Belarus ve Pakistan’a ihracatı da 3 kattan fazla artış gösterdi.

İKİ AYDA 147 ŞİRKET KURULDU

Kahramanmaraş’ta 2021’in ilk iki ayında 147 yeni şirket kuruldu. Aynı dönemde verilen teşvik belgesi ise 29 oldu. Kente, 602 milyon TL yatırım yapıldı. Pandemi döneminde istihdamda ise yüzde 8,1 artış sağlandı.