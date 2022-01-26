Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor

Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızla birlikte TAMP Kahramanmaraş Planı kapsamında 18 Çalışma Grubu, 3442 personel 1015 araçla, müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle ilimizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam eden fedakar tüm personelimize teşekkür ederiz.