Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor
Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi; yoğun kar yağışına ilişkin meteorolojik ihbar üzerine 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren 7/24 esasına göre çalışmalarına başlamıştır.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 21:14 26.01.2022, 21:21
Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızla birlikte TAMP Kahramanmaraş Planı kapsamında 18 Çalışma Grubu, 3442 personel 1015 araçla, müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle ilimizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam eden fedakar tüm personelimize teşekkür ederiz.
Namaz Vakti 27 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
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|İkindi
|Akşam
|Yatsı
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|1. Trabzonspor
|23
|54
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|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
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|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
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|23
|36
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|22
|34
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|32
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|31
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|24
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|23
|22
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|22
|16
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|O
|P
|1. Ümraniye
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|45
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|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11