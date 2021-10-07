Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Dulkadiroğlu İlçemizde ziyaretlerde bulundu

Günün ilk dersi öncesinde beraberindeki İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Halit Demirtaş ve Mustafa Yılmaz, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Harun Kurt ile birlikte TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, ardından Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'a ziyarette bulunarak ilçenin eğitim durumu ile ilgili istişarelerde bulundu.

İl müdürümüz, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaretinin ardından Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze geçti. Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Harun Kurt’u makamında, müdürlük personellerini ise birimlerinde ziyaret eden il müdürümüz, ilçe müdürümüz ve personellerle sohbetlerde bulundu.

Dulkadiroğlu Belediyesi Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret eden İl Müdürümüz Yusuf Kahraman, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde Dulkadiroğlu ilçemizde görevli okul ve kurum müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Eğitim ve öğretim yılının başlamasından itibaren geçen süre ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı planlanması ve okullarımız hakkında istişareler gerçekleştirildi.

İl Müdürümüz Yusuf Kahraman, TOKİ Kazım Karabekir Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yapmış olduğu ziyarette ise okulun konferans salonu açılışını gerçekleştirdi. İl müdürümüz, konferans salonunda öğretmenlerimizle bir araya geldi ve sonrasında okuldaki öğrencilerimiz ile sohbetler gerçekleştirdi.

İlçe ziyaretinde son olarak Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu’nu ziyaret eden il müdürümüz, okul bahçesinde öğrenciler ile bir araya geldi.

İl Müdürümüz Yusuf Kahraman, gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrencilerimize salgın konusunda çok dikkatli ve hassas olmalarını, yüz yüze eğitime tekrar ara verilmemesi için özellikle okullarımızda maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini ifade ederek, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diledi.

Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile gerçekleştirdiği sohbetlerde ise okullarımızdan uzak geçen bir buçuk yıllık süre içerisinde okullarımızın ve öğretmenlerimizin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten İl Müdürümüz Yusuf Kahraman, yeni eğitim ve öğretim yılında kendilerinden daha büyük gayret beklediklerini ifade etti ve hayırlı bir eğitim ve öğretim yılı diledi.