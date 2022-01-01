Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerde bulundu
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yeni yıla sayılı saatler kala kentin birçok yerinde denetim noktası oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 14:07 01.01.2022, 15:21
İl emniyet müdürlüğü tarafından vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla 2084 personel, 324 ekiple kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdi.
Üniversite civarındaki denetim noktasını ziyaret ederek ekiplerden bilgiler alan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 01 Ocak 2022
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