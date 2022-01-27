Kahramanmaraş il emniyet müdürlüğü hırsızlık konusunda vatandaşları uyardı!
Yapılan açıklamada hırsızlık yapmak amacıyla il dışından günü birlik gelerek hırsızlık yapan, özellikle 2-3 kişilik gruplar halindeki şüpheli kadınların gündüz saatlerinde binalara girip, ikametlerden değerli ziynet eşyaları ve paraları çaldıkları belirtildi.
Bu sebeple ikamet sakinlerinin kapılarını çıkarken mutlaka kilitlemeleri, panjur kapı yaptırmaları, binalara güvenlik kamera sisteminin taktırmaları, bina giriş kapılarının sürekli kapalı tutulması, yabancı kişilere kapıların açılmaması gerektiğinin altı çizilerek şüpheli bir durumda 112 acil çağrı hattından emniyet görevlilerine bilgi verilmesi gerektiği ifade edildi.
Bu kapsamda il genelinde il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 649 site yöneticisine bilgilendirme mesajı atılarak, site yöneticileri aracılığıyla apartman sakinleri bilgilendirilmiş, yaklaşık 29.000 vatandaşa yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyet yapıldı.
Konuyla ilgili olarak paylaşılan görüntülerde bahsi geçen şahısların hiç dikkat çekmeden binalara girip çıkışları da yer alıyor.
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|36
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|20
|36
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|20
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|21
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|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
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|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
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|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
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|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
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|20
|19
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|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
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|21
|31
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|20
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|22
|18
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|22
|17
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