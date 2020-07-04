Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimlerini sürdürüyor!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde araç sürücülerine yönelik maske denetimlerini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2020, 15:18 04.07.2020, 18:16
29
Maskesiz olan sürücülere hem uyarı geldi hem de para cezası.
Ekipler Müftülük Meydanı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Önü Doğukent ve Binevler civarında denetimlerini sürdürüyor.
Kurallara uymayan sürücülere ve vatandaşlara ise 900 lira para cezası uygulandı.
HABER: MEHMET DEVECİ
38°
açık
Namaz Vakti 04 Temmuz 2020
|İmsak
|03:23
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|29
|37
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|30
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|31
|57
|2. Adana Demirspor
|31
|54
|3. Erzurum BB
|31
|53
|4. Bursaspor
|31
|52
|5. Akhisar Bld.Spor
|31
|51
|6. Fatih Karagümrük
|31
|50
|7. Altay
|31
|50
|8. Ümraniye
|31
|44
|9. Keçiörengücü
|31
|44
|10. Giresunspor
|31
|44
|11. Menemen Belediyespor
|31
|39
|12. Balıkesirspor
|31
|35
|13. İstanbulspor
|31
|34
|14. Altınordu
|31
|33
|15. Boluspor
|31
|30
|16. Osmanlıspor
|31
|24
|17. Adanaspor
|31
|21
|18. Eskişehirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|86
|2. Man City
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|55
|4. Chelsea
|32
|54
|5. M. United
|32
|52
|6. Wolverhampton
|32
|52
|7. Sheffield United
|32
|47
|8. Arsenal
|32
|46
|9. Tottenham
|32
|45
|10. Burnley
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Crystal Palace
|32
|42
|13. Newcastle
|32
|42
|14. Southampton
|32
|40
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|32
|30
|17. Watford
|32
|28
|18. Aston Villa
|32
|27
|19. Bournemouth
|32
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|74
|2. Barcelona
|33
|70
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Getafe
|33
|52
|7. Real Sociedad
|33
|50
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Granada
|33
|46
|10. Valencia
|33
|46
|11. Osasuna
|33
|44
|12. Levante
|33
|42
|13. Real Betis
|33
|37
|14. Real Valladolid
|33
|36
|15. Deportivo Alaves
|33
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|33
|34
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|33
|25
|20. Espanyol
|33
|24