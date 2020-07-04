Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimlerini sürdürüyor!

Maskesiz olan sürücülere hem uyarı geldi hem de para cezası.

Ekipler Müftülük Meydanı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Önü Doğukent ve Binevler civarında denetimlerini sürdürüyor.

Kurallara uymayan sürücülere ve vatandaşlara ise 900 lira para cezası uygulandı.

HABER: MEHMET DEVECİ