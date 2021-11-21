Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden operasyon!

Toplamda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 5 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Silahla yakalanan 5 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametleri ve araçlarında yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan A.H ve A.B isimli şüpheliler sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.