Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü İnci'den Kahramanmaraş Adliyesine veda ziyareti!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle tarihinde Kahramanmaraş Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcı İlker YAZICI ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay ÇORAK’a veda ziyaretlerinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 12:08 19.06.2020, 14:48
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Ziyaret sonunda Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı tarafından İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye veda ziyareti anısı takdim edilmiştir.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Doğan İnci’ye başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde de başarılarının devamı ile sağlık ve mutluluklar dileriz.
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