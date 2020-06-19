Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü İnci'den Kahramanmaraş Adliyesine veda ziyareti!

Ziyaret sonunda Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı tarafından İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye veda ziyareti anısı takdim edilmiştir.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Doğan İnci’ye başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde de başarılarının devamı ile sağlık ve mutluluklar dileriz.