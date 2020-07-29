Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Elbistan’da vatandaşlara maske dağıttı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Elbistan ilçesinde vatandaşlara maske dağıtıp,  maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 18:07 29.07.2020, 18:20
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Elbistan’da vatandaşlara maske dağıttı!

Elbistan’da çeşitli ziyaretlere katılan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kaymakam Özkan Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ile birlikte, valilik tarafından temin edilen maskelerin dağıtım programına katıldı.


Salim Cebeloğlu, virüsün yayılmasının önüne geçilebilmesi için maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Salim Cebeloğlu yaptığı açıklamada: “Sayın kaymakamımıza bu güzel etkinliğe bizi davet etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini de halkın içerisinde halkla el ele vererek önemli bir gündem konusu olan pandemi noktasında uyarıcı, eğitici bir etkinlik düzenlediği için tebrik ediyorum. Elbistan’a ilk gelişim, Kahramanmaraş’ın en önemli ilçelerimizden birisi. Nüfus yoğunluğu oldukça fazla, hareketli bir ilçemiz. Aynı zamanda çok güzel, insanları cana yakın, sıcak kanlı. Elbistanlı vatandaşlarımızdan ricamız, pandemi sürecini hep birlikte kuralara uyarılara riayet ederek en hafif şekilde atlatmak durumdayız. Bu nedenle muhakkak suretle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu noktada Elbistanlı vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu biliyoruz ama daha üst seviyede dikkat etmelerini kendi sağlıkları açısından önemle istiyoruz. Elbistanlı vatandaşlarımıza saygılarımızı sunup, kurban bayramlarını kutluyorum. Zaman içerisinde sık sık gelerek, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla asayiş ve güvenlik noktasında görü alış verişinde bulunarak Elbistan’ın asayiş ve güvenliğini en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bütün halkımızın kurban bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Kaymakam Özkan Demir’de: “Pandemi tedbirleri kapsamında, valiliğimizce temin edilen yaklaşık 20 bin maskeyi 6 değişik noktada vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Son dönemde ilçemizde artan koronavirüs vakalarına da dikkat çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız pandemi tedbirlerine uymalarıdır. Kurban bayramı öncesi ve bayram süresince de bu kuralların ihmal edilmemesini isrtiyoruz. Bugün sayın il emniyet müdürümüz dağıtım programımıza katıldı sağ olsunlar.  Elbistanlı hemşerilerimize kurallara uymaları noktasında bir kez daha çağrıda bulunup, kurban bayramlarını kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.

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