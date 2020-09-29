Kahramanmaraş İl Göç İdaresi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz arasında Kahramanmaraş’taki Türk Vatandaşları ve Yabancı uyruklu Vatandaşların Sporun birleştirici gücünden yararlanıp toplumlar arası köprü oluşturulması ve Sosyal uyumun geliştirilmesi kapsımda İş Birliği protokolü İmzalandı.

29 Eylül 2020 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil BOZ ve Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak YOLCUOĞLU İş Birliği Protokolünü imzaladılar. İmzalanan protokolün süresi bir yıl olmakla beraber tarafların uyumu ve sahadan alınacak geri dönüşler ile 1 yıl sonunda İş Birliği protokolünün devam ettirilmesi planlanmaktadır.