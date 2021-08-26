Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Numan Öksüz Ordu’ya atanırken, Öksüz’ün yerine Kahramanmaraş İl Jandarma komutanı olarak Iğdır İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan atandı.

2015-2018 yılları arasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcılığı görevini yürüten Jandarma Albay Numan ÖKSÜZ, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştır.

Kahramanmaraş’ta görev yaptığı süre içerisinde şehre üstün hizmetleri bulunan Albay Öksüz, Kahramanmaraş halkının sevgi ve saygısını kazanmış, tüm personeli ile gece gündüz demeden Kahramanmaraş halkının huzuru için çalışmıştır.

2018 yılında Kahramanmaraş'a atanan evli ve 2 çocuk babası Albay Öksüz'ün yakında Ordu'ya giderek görevine başlaması bekleniyor

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraş’ta yaptığı hizmetlerden dolayı J.Kd. Albay Numan Öksüz’e teşekkür ediyor. yeni görevinde kendisine başarılarının devamını diliyoruz.