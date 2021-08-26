Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Numan Öksüz
Resmi Gazete'nin 23 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayımlan Jandarma atama kararnameleriyle Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Numan Öksüz Ordu’ya atanırken, Öksüz’ün yerine Kahramanmaraş İl Jandarma komutanı olarak Iğdır İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan atandı.
2015-2018 yılları arasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcılığı görevini yürüten Jandarma Albay Numan ÖKSÜZ, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştır.
Kahramanmaraş’ta görev yaptığı süre içerisinde şehre üstün hizmetleri bulunan Albay Öksüz, Kahramanmaraş halkının sevgi ve saygısını kazanmış, tüm personeli ile gece gündüz demeden Kahramanmaraş halkının huzuru için çalışmıştır.
2018 yılında Kahramanmaraş'a atanan evli ve 2 çocuk babası Albay Öksüz'ün yakında Ordu'ya giderek görevine başlaması bekleniyor
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraş’ta yaptığı hizmetlerden dolayı J.Kd. Albay Numan Öksüz’e teşekkür ediyor. yeni görevinde kendisine başarılarının devamını diliyoruz.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0