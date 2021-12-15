Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2021, 11:26 15.12.2021, 12:20
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özdurhan, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.
Özdurhan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.
Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Özdurhan, hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade etti.
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