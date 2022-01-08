Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Özdurhan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret etti
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret etti.
KSÜ Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Özdurhan’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Rektör Can, Jandarmamızın il, ilçe ve kırsal alan güvenliğinin sağlanmasında etkili, hukuk süreçlerinde işlevsel ve suça yönelmede caydırıcı bir rol oynadığını ifade etti.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan da amaçlarının halkın ve devletin güvenliği ve huzuru olduğunu, empatik düşüncelerle görevlerin yerine getirildiğini, üniversitemizin de nitelikli meslek elemanları yetiştirerek ülke kalkınmasında önemli katkılar ortaya koyduğunu belirtti.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Özdurhan misafirperverliği için Rektör Can’a teşekkürlerini sunarken, görüşme karşılıklı hediye takdiminin ardından son buldu.
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