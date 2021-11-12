Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı emniyet kemeri denetimi yaptı!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Kemeri takan sürücülere teşekkür etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 17:42
Trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Kahramanmaraş’ta çok sayıda noktada emniyet kemeri denetimi yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyguladıkları denetimlere Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.
Vali Coşkun, trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski %60 azalttığını belirterek broşür dağıttı.
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