Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ramazan bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı!

Yayınlanan mesajda gece-gündüz, uzak-yakın, sıcak- soğuk demeden her koşulda kentin her noktasında görevlerini yerine getiren jandarma ekiplerinden kesitler sunuluyor.

Bizde Aksu Tv ailesi olarak polisinden jandarmasına vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden bütün güvenlik güçlerimizin ramazan bayramlarını tebrik ediyoruz.