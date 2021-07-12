Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu toplandı!
Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 2’nci dönem 3’üncü toplantısı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığın da gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.07.2021, 17:55 12.07.2021, 18:08
Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında resmi daire ve kuruluşlar ile belediyelerin yatırımlarında karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konular değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “bu dönemin En fazla yatırım harcaması 119 milyon 535 bin TL harcama ile ulaştırma sektöründe gerçekleşmiştir” dedi.
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