Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğünde bayramlaşma

M. Sait Kırmacı Toplantı Salonu’nda yapılan bayramlaşma programı neşeli anlara sahne oldu. Selamlama konuşmasında personellerden Beyza ve Mehmet Koca kardeşler ile Mustafa Çakmak’ı masasına davet eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, eğlenceli bir sohbet ortamı oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta dokuz aydan bu yana müdürlük görevini yürüttüğünü belirterek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Vücudumuzda onlarca sistem var ve hiçbirisi birbiriyle çatışma halinde değil. Sindirim sistemimiz, solunum sistemimiz, dolaşım ve boşaltım sistemimiz ayrı ayrı çalışıyor. Ama her biri kendi içerisinde senkronize halde uyum içinde çalışıyor. Bizler de kurumumuzda tüm bu vücudumuzdaki mükemmellikte olduğu gibi uyum içerisinde çalışıyoruz. Dokuz aydır gözlemim bu ve çok güzel bir ilde çok güzel mesai arkadaşlarımızla çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Hepiniz çok güzel insanlarsınız, Kahramanmaraş çok güzel bir şehir ve çok güzel bir amaç için birlikte çalışıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

“Bu bayram bizim için daha da anlamlı ve daha da önemli. Çünkü iki yıldır salgın dolayısıyla birbirimize sarılmaya hasret kalmıştık. Bu bayramda sağlık, huzur ve afiyet içerisinde ailelerimizle, sevdiklerimizle bir araya geleceğiz inşallah. Bundan sonra da huzur, gönül dinginliği ve gönül şenliği içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim nasip eylesin. Sizlerle beraber yol arkadaşlığı yapmak bana nasip oldu. Bundan dolayı da rabbime şükrediyorum. Şimdiden hepinize mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum.”

Konuşmanın ardından İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, müdür yardımcıları ve şube müdürleri, kurum personelleri ile bayramlaştı.