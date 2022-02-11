Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü 12 Şubat Kurtuluş Bayramı!
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajında şunları ifade etti:
"Bu yıl millî mücadelemizin 102.yıl dönümü… Kahramanmaraşımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Türk milleti, var oluşundan bu yana bağımsızlığına düşkün bir millettir. Bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen milletimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraşımızda da düşman işgaline karşı koyarak ortaya koymuştur. İstiklâline sonuna kadar bağlı vatandaşlarımız, ellerinde yeterli silah olmamasına ve tüm maddî imkânsızlıklara rağmen esaret altında kalmaktansa yaşamamayı tercih ederek haklı kurtuluş mücadelemizi bağımsızlıkla taçlandırmışlardır. Bizler de birer eğitim neferi olarak aziz şehitlerimizin ve tüm kahramanlarımızın istiklal ülkülerini okullarımızda öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Böylelikle yeni nesillerimiz ile birlikte yaşadığımız toprakların hiçbir zaman işgale maruz bırakılamayacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle aziz şehitlerimizi dualarla anarken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Millî mücadelemizin 102.yıl dönümü kutlu olsun!"
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. Arsenal
|22
|39
|6. M. United
|23
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|21
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11