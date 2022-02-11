Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü 12 Şubat Kurtuluş Bayramı!

"Bu yıl millî mücadelemizin 102.yıl dönümü… Kahramanmaraşımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Türk milleti, var oluşundan bu yana bağımsızlığına düşkün bir millettir. Bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen milletimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraşımızda da düşman işgaline karşı koyarak ortaya koymuştur. İstiklâline sonuna kadar bağlı vatandaşlarımız, ellerinde yeterli silah olmamasına ve tüm maddî imkânsızlıklara rağmen esaret altında kalmaktansa yaşamamayı tercih ederek haklı kurtuluş mücadelemizi bağımsızlıkla taçlandırmışlardır. Bizler de birer eğitim neferi olarak aziz şehitlerimizin ve tüm kahramanlarımızın istiklal ülkülerini okullarımızda öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Böylelikle yeni nesillerimiz ile birlikte yaşadığımız toprakların hiçbir zaman işgale maruz bırakılamayacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle aziz şehitlerimizi dualarla anarken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Millî mücadelemizin 102.yıl dönümü kutlu olsun!"