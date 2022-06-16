Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 ayrı programın ödül takdimini gerçekleştirdi
Program kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Helal Finans Araştırmalar Derneği (HEFİAD) işbirliği ile ‘komşuluk mazi olmasın’ temalı ortaokul-liseleri kapsayan karakalem resim, öykü ve şiir yarışmasının dereceye giren öğrenciler ile TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Final Yarışmasında bulunan Öğretmen Ve Öğrenciler, ödüllendirildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2022, 16:07 16.06.2022, 19:42
‘Komşuluk mazi olmasın’ temalı program hakkında konuşan Helal Finans Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş, toplumda farkındalık oluşturmak adına bu tür sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz dedi.
İl milli eğitim müdürü Yusuf kahraman’da,” her iki yarışmada da emek veren öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.
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