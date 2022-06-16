Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 ayrı programın ödül takdimini gerçekleştirdi

‘Komşuluk mazi olmasın’ temalı program hakkında konuşan Helal Finans Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş, toplumda farkındalık oluşturmak adına bu tür sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz dedi.

İl milli eğitim müdürü Yusuf kahraman’da,” her iki yarışmada da emek veren öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.