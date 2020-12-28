Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 4 bin 330 tablet dağıttı

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için Bakanlığımızca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderilen 4330 adet tablet bilgisayar ile birlikte kılıf, 4.5G GSM sim kart ve hafıza kartlarının öğrencilerimize dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teslimi gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 28.12.2020, 15:53
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 4 bin 330 tablet dağıttı

4330 ADET TABLET BİLGİSAYAR İLÇELERİMİZE TESLİM EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı ve tamamı Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın 3. faz sevkiyat ve dağıtım süreci dahilinde 4330 adet tablet bilgisayar ile birlikte kılıf, 4.5G GSM sim kart ve hafıza kartlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ulaşmış olduğunu belirterek, "Bu tablet bilgisayar, sim kart, kılıf ve hafıza kartları, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrencilerimize ulaştırılması için ilçe müdürlüklerimize teslimatını yapmaya başladık. Bu tablet bilgisayarların ilçelerimize dağıtımı orantılı bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda ilçelerimizin müsterih olmalarını isterim." dedi.

'Eğitimde Fırsat Adaleti'ni sağlamak amacıyla daha önce Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından yapılan 55 adet, hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan 110 adet tablet bilgisayar bağışının öğrencilerimize ulaştırıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, "İlimize gönderilmesi planlanan toplamda 13 bin adet tablet bilgisayardan 4330 adeti müdürlüğümüze ulaşmış olup, bunların dağıtılması ile ilimizde ihtiyacı olan öğrencilerimizin birçoğunun internete erişim probleminin kalmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Bu anlamda başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere tablet dağıtımına destek veren yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever iş insanlarına öğrencilerimiz adına teşekkürlerini ileten İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin eğitimi için farklı kişi, kurum ve kuruluşların da yardım ve bağışlarını bekliyoruz" dedi.

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#Tablet #uzaktan eğitim
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