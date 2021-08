Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz görevine veda etti

Göreve başlarken birlikte çalıştığımız arkadaşlara 'masa-kasa-nisa kırmızı çizgimizdir' demiştik. Bu çizginin aşılmaması için azami gayret sarf ettik. Herkese en iyi hizmeti vermeye çalıştık.

Kısa sürede biz şehri sevdik, siz kıymetli dostlar da bizi sevdi ve tam bir sevgi iklimi oluştu.

Eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Kimseye ödün vermedik. Adalet, güven, emaneti koruma, umut, coşku ve heyecan ile huzurlu çalışma iklimi oluşturmak için çaba sarf ettik. Bana yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

İlk aylarda bütün ilçelerimizin ilgili ve yetkili kişi ve kurumlarının katılımı ile büyük bir çalıştay yapıp şehrimizin eğitim öğretimiyle ilgili sorunlarını ve çözümlerini en uç noktalara kadar belirleyip imkanları da dikkate alarak çözümler ürettik. Hemen çözülen sorunlar olduğu gibi zamanla çözülecekler de elbette bulunmaktadır.

İşleri yaparken önem ve öncelik sıralaması yaparak planlamaya ve yürütmeye çaba sarf ettik.

Devletin bir kuruşunu zayi etmemeye, gücümüz nispetinde işi ehline tevdi etmeye gayret ettik.

Eğitimin altyapısı ile ilgili çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Akademik başarıyı artırmak için 'MARAŞ 2023' başlığı ile 26 özgün projeyi tüm boyutları ile hazırladık. Yaşanan salgın sürecinde az bir kısmını uygulama fırsatımız oldu. İnanıyorum ki kalan kısımlar da uygulandığında çok daha iyi neticeler elde edilecektir.

Bizlere güvenerek görevi tevdi eden birlikte çalıştığımız Sayın Bakanlarımıza ve Bakanlığımızın merkez teşkilatındaki bütün yetkililerimize teşekkür ederim.

İşlerimizi yaparken bizlere çalışma heyecanı katan, yapılanları takdir ve taltif eden Sayın Valimize şükranlarımızı arz ederiz.

Başta büyük yatırımlar olmak üzere eğitimle ilgili her hususta bize ciddi destek veren Sayın Milletvekillerimize çok teşekkür ederiz. Birçok çalışmayı ortak yaptığımız başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza ve bütün kadrolarına teşekkür ederiz.

Birlikte büyük bir uyum içinde ve çözüm odaklı olarak işleri yürüttüğümüz başta Sayın Kaymakamlarımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın yönetici ve çalışanlarına minnettarız.

Amacı insanımıza hizmet olarak kurulan ve imkanları ölçüsünde eğitime destek veren sivil toplum kuruluşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ve belki de en büyük teşekkürü eğitimi bir iş değil de aşk olarak gören, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, memleket meselelerine duyarlı, inancı, vatanı ve bayrağı için gerektiğinde her türlü fedakarlığı gösterecek şekilde yetiştiren; yavrularımızın zihinlerini maddi manevi her çeşit bilgi ile, gönüllerini iman, umut, sevgi, aşk, şevk ve heyecanla besleyen; her birini hayırlı ve iyi bir insan olarak yetiştirebilmek için her türlü fedakarlığı göstererek çalışan öğretmenlerimize, müdür yardımcılarımıza ve müdürlerimize sonsuz sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarken teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyor, 'İyi ki öğretmen olmuşum' diyorum.

Okullarımızın ulaşım, güvenlik, kantin, tertip düzen gibi en az eğitim kadar kıymetli hizmetlerini yürüten tüm paydaşlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Tarihi ve tabiatı ile muhteşem olan bu güzel şehrimizde yaşayan tüm hemşerilerimize 'Fahri Maraşlı' olarak bize güvendikleri ve yavrularını emanet ettikleri için yürekten teşekkür ediyorum.

Elbette her başlangıcın bir bitişi vardır. Hiçbir sıkıntı ve sebep olmaksızın tamamen karşılıklı gönül rızası ve Bakanlığımızın başka birimlerinde hizmet etmek üzere vazifemizi tamamladık.

İbadet ciddiyeti, azim, gurur ve heyecanla yürüttüğüm ve tertemiz olarak bayrağı devrettiğim İl Milli Eğitim Müdürlüğü vazifesini tamamlamayı bana bahşeden Rabbime hamdolsun.

Görevler süreli; dostluklar ebedidir.

Allah'a emanet olun.