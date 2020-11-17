Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz koronavirüse yakalandığını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 16:09
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konu ile ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yılmaz, "Bu sabah kendimi biraz halsiz hissedince Kovid-19 testi yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. Durumum şimdilik iyi elhamdulillah. Dualarınızı beklerim." dedi. 

Aksu TV olarak Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

#Cemal Yılmaz #Kahramanmaraş #Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü
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