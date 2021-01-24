Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz: 6 Bin 330 tableti öğrencilerimize teslim ettik

Bu manada Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan tablet dağıtımı ilişkin açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere gönderilecek 14 bin adet tabletin 6 bin 330 tanesinin kendilerine ulaştığını ve öğrencilere teslim edildiğini söyledi.

İlimizde bu zamana kadar, yerel yöneticilerden, iş adamlarından ve STK’lardan toplam 1205 tablet bağışının yapıldığını belirten Yılmaz, bu yardımların yetersiz olduğunu ve imkânı olanların tablet bağışında bulunmasını istedi.