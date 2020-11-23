Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü’nden Öğretmenler Günü mesajı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 13:30
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü’nden Öğretmenler Günü mesajı

İl Müdürü Yılmaz, mesajında şunları dile getirdi: 

"Öğretmenlik gönül işidir. Aslında iş değil gerçekten bir aşktır. Gönüllere hitap edebiliyorsak ‘netice elde edebiliyoruz’ demektir. Çok büyük binalar yapan mühendislerimizi, mimarlarımızı yetiştiren de insanlığın dertlerine şifa arayan doktorlarımız da bir öğretmenin öğrencisidir.

Her meslek çok kıymetlidir ancak öğretmenlik dünyanın en güzel ama en zor mesleğidir. Elektronik bir cihaz hatalı yapıldığı zaman ‘Atın bunu, yenisini yapacağız’ diyebiliriz; herhangi bir bina güvenlik sorunu yaşarsa ‘Yıkın bunu yenisini yapacağız’ diyebiliriz. Beşeri bir şeyin tekrarı mümkündür ama insanı eğitirken hata yaparsak ‘Değiştirin bunu, yeni bir insan getirin’ diyemeyiz. Zor, meşakkatli ve her saniyesi dikkat isteyen bir iş yapıyoruz. Öğretmenlik sadece sözde bir meslek değildir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanı insan eğitir. İyi bir öğretmen olmak için iyi bir insan olmak gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm değerli öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."

#Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü #Öğretmenler Günü
Yorumlar (0)
15°
açık
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
İmsak 05:49
Güneş 07:13
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Crystal Palace 8 13
10. M. United 8 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7