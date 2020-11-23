Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü’nden Öğretmenler Günü mesajı

İl Müdürü Yılmaz, mesajında şunları dile getirdi:

"Öğretmenlik gönül işidir. Aslında iş değil gerçekten bir aşktır. Gönüllere hitap edebiliyorsak ‘netice elde edebiliyoruz’ demektir. Çok büyük binalar yapan mühendislerimizi, mimarlarımızı yetiştiren de insanlığın dertlerine şifa arayan doktorlarımız da bir öğretmenin öğrencisidir.

Her meslek çok kıymetlidir ancak öğretmenlik dünyanın en güzel ama en zor mesleğidir. Elektronik bir cihaz hatalı yapıldığı zaman ‘Atın bunu, yenisini yapacağız’ diyebiliriz; herhangi bir bina güvenlik sorunu yaşarsa ‘Yıkın bunu yenisini yapacağız’ diyebiliriz. Beşeri bir şeyin tekrarı mümkündür ama insanı eğitirken hata yaparsak ‘Değiştirin bunu, yeni bir insan getirin’ diyemeyiz. Zor, meşakkatli ve her saniyesi dikkat isteyen bir iş yapıyoruz. Öğretmenlik sadece sözde bir meslek değildir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanı insan eğitir. İyi bir öğretmen olmak için iyi bir insan olmak gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm değerli öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."