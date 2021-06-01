Kahramanmaraş il müdürlerinden KAGİD’e destek ziyareti

Ziyaretler sırasında İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ve Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Yıldızhan’a başarı dileyerek, kadın istihdamının önemine dikkat çektiler.

Yapılan destek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldızhan ise, projeleri hakkında bilgi vererek, “Malum bir pandemi süreci yaşıyoruz. Ancak bu süreçte Yönetim Kurulu Üyelerimizle boş durmadık, kadınlarımız için projeler hazırladık. Yakın zamanda projelerimizin içeriğini duyuracağız. Sizlerin destekleri bizler için çok kıymetli. Sadece bir kadının bile hayatına dokunmak, yolunu açmak bizler için çok önemli. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesidir. Hep birlikte başarılı projeler üreteceğimize inanıyorum. Nazik ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.