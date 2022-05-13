Kahramanmaraş İl Müftülüğünden “Engelliler Haftası"na Özel Etkinlik

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce Abdulhamithan camisinde düzenlenen programa engelli dernekleri ile engelli bireyler ve öğrenciler katıldı.

İhali dinletisi ve daha bir çok etkinliğin düzenlendiği programda engelli bireyler keyifli vakit geçirdi.

Burada engelli bireylerle bir araya gelen İl Müftüsü Mustafa Tekin, engelin vücudun uzuvlarında değil gönüllerde ve kalplerde olduğunu belirtti.