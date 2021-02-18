Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'ten Regaib Kandili mesajı

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, üç aylardan birincisi olan Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında kandil gibi özel gecelerin Allah’ın rahmet ve merhametinin sağanaklar halinde insanların üzerine indiği anlar olduğunu kaydeden Sürgeç, Regaip Kandili’nin büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Sürgeç mesajının devamında şu ifadeleri kullandı; “Yüce Rabbimize hamd-u senalar olsun ki üç aylar olarak bilinen ve manevi coşkunun yoğun bir şekilde yaşandığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu mübarek mevsime yine bizi eriştirdi. Bu aylar içinde bazı özel geceler de vardır ki Yüce Rabbimizin rahmet ve merhametinin sağanak halinde üzerimize indiği anlardır. Kur’an’ın doğum ayı olan Ramazan ile şerefyâb olan bu manevi mevsim, İslâm’ın evrensel mesajının mümin gönüllerde diri tutulmasına zemin hazırlamaktadır. Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir.

Regaib, herhangi bir şeyi istemek, arzu duymak, meyletmek, bu istekler doğrultusunda çaba sarf etmek demektir. Regaib Kandili ise; her türlü arzu ve isteklerimizi, iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate yöneltmek, bütün işlerimizi Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun hâle getirme çabasının idrakine varılan gecedir. Geleceğe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir. Arzularına gem vuramayan, isteklerini dizginleyemeyen ve hırslarını terbiye edemeyen günümüz insanı için bu kutlu mevsimin habercisi Regaib gecesi, tüm yapıp etmelerinde ne kadar Allah’ın rızasını aradığını sorgulaması açısından büyük bir fırsattır.

“İNSANIN EN BÜYÜK PRANGALARIDIR”

Yeryüzünde insanoğlu için en büyük tehlike, kendi arzu, istek ve tutkularının emrine girmek suretiyle Kur’an-ı Kerim'de “kendi hevâ ve heveslerini kendine ilahlaştıranı gördün mü?’’ ayeti sübhaniyede işaret edilen tehlikeli sürece girmesidir. Mülkiyet tutkusu, servet tutkusu, güç ve şehvet tutkusu, kemalat yolculuğunda insanın en büyük prangalarıdır.

Öyleyse bu gece; Rabbimize her namazımızda ’’ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz’’ diyerek yaptığımız ahdimizi yenileyelim ki, ubudiyetimizi göstermiş olalım. Kendimizi nifaktan, hasetten, kinden, nefretten, ayrımcılıktan uzaklaştıralım ki onun lütfuyla kardeş olalım. Allah’ın bize verdiği nimetleri zaaflarımızın kurbanı yapmayalım ki, Allah’a daha yakın olalım. Rağbetimiz başkaca hiçbir şeye değil, sadece ona olsun ki her gecemiz Regaib olsun. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu geceye ulaştığında; “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diye dua etmiştir. Biz de aynı dua ile Rabbimize yalvaralım. Bu vesile ile başta aziz

milletimizin ve bütün İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandil’ini tebrik ediyor; rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını ve tüm dünyayı etkisi altına alarak yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgının bir an evvel sona ermesini Yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum.”