Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç’ten Rektör Can’a veda ziyareti
Balıkesir İl Müftülüğüne atanan Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’a veda ziyareti gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2021, 18:45
Kahramanmaraş İl Müftüsü Sürgeç’i Rektörlük Makamında kabul ederek bir süre görüşen Rektör Can, üniversitemizle işlevsel işbirliklerine, gençlerimizin değerlerimizi birincil kaynaklardan öğrenmesi için eğitim, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi gibi kalıcı eserlere birlikte imza attıkları Sürgeç’e yeni görevinde başarılar diledi.
Müftü Sürgeç ise Kahramanmaraş İl Müftülüğü olarak yürüttükleri faaliyetlerde desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a ve KSÜ ailesine teşekkürlerini sundu.
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