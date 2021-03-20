Kahramanmaraş il müftüsü değişti

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına atamalar yapıldı.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç yerine, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin atandı.

Mustafa Tekin Kimdir?

1962 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1983 yılında girdiği Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Muhammed Mustafa el Azami’nin “Early Hadith Literature in Islam’ isimli eserini lisans tezi olarak Türkçeye tercüme etti. Medrese usulü 3 yıl icazetli eğitim aldı.

Fakülte yıllarında Kayseri Türkistan Camii İmam Hatipliği yaptı. 1989 yılında Iğdır Tuzluca İlçe Müftüsü olarak atandı. 1994 yılında Giresun Dereli İlçe Müftülüğüne atandı. 1996 yılında Isparta Şarkikaraağaç İlçe Müftüsü oldu. 2002 yılında A.B.D New York Din Hizmetleri Ataşesi olarak göreve başladı. Amerika’da Ateşe olarak bulunduğu yıllarda ilk kubbeli, minareli caminin inşasını gerçekleştirdi. Amerika’da bulunduğu yıllarda çeşitli üniversite ve topluluklarda İngilizce sunumlar ve konferanslar verdi.

2005 yılında Konya Beyşehir İlçesine Müftü olarak atandı. 2012 tarihinde Ankara Müftü Yardımcısı olarak göreve başladı. Çalışmaları kapsamında Ankara’da bulunan 1200 Hafızla ilgili “Geleceğimle Buluşuyorum Projesi” ni Ankara Kalkınma Ajansı ortaklığıyla gerçekleştirdi. 4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı kararname ile Iğdır İl Müftüsü olarak atanan Mustafa TEKİN, evli ve üç çocuk babası olup, çok iyi derece İngilizce ve Arapça bilmektedir.