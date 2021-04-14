Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin görevine başladı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘İl Müftüleri Kararnamesi’ kapsamında Kahramanmaraş İl Müftülüğüne getirilen Mustafa Tekin, görevine başladı.

Yeni görev yeri Kahramanmaraş’a gelen Tekin, ilk olarak Kahramanmaraş Ulu Camii’ni ziyaret etti. Daha sonra Şeyhadil Mezarlığı’na gelen Tekin, burada şehitliği ziyaret ederek, şehit kabirlerinin başlarında dua etti. Buradan Kahramanmaraş İl Müftülüğü’nün altında bulunan Diyanet Vakfı Kitabevi’ne geçen Tekin, inceleme ve personellerle tanışmasının ardından müftülük makamına geldi.

Müftü Tekin’i, il müftü yardımcıları Cafer Kılınç ve Remziye Köroğlu, Onikişubat İlçe Müftüsü Süleyman Yavuz, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat ile şube müdürleri karşıladı. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşen buluşmada İl Müftü vekili Cafer Kılınç görevi yeni İl Müftüsü Mustafa Tekin’e devretti. Kılınç’tan görevi devralan Tekin, yaptığı ilk açıklamada, “Cenab-ı Hak bu kahraman millete hizmet etme şerefini bize bahşetti” dedi.

Kahramanmaraş’tan övgüyle bahseden Tekin, sözlerine şu şekilde devam etti, “Bizleri yaratan, yaşatan ve bu görevleri bizlere bahşeden yüce Rabbimize hamd-u senalar olsun. Bize bu dini getiren, yaşamamıza vesile olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet’e salat ve selam olsun. Ramazan-ı şerifin başlangıcıyla görevimize başladık. Bütün Kahramanmaraş halkımıza da selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak bu kahraman millete hizmet etme şerefini bize bahşetti. Kahraman şehrimizin vatandaşlarına, halkımıza hizmetlerimizi ekibimizle birlikte layıkıyla yerine getirmeyi sonuna kadar cenab-ı hak nasip eder. İlk önce Ulu Camii’mize gittik, orada namazımızı kıldık, ecdadımızı yad ettik. Sonra bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi andık. Çünkü esasen bu vatanın sahipleri şehitlerimizdir, bizlere hediye etmiştir. Onların bize hediye ettiği bu toprakların kıymetini bilmeyi ve bu toprakları ibadet ve taatle kullanmayı nasip etsin.”

“KUR’AN AYINDA GÖNÜLLERİMİZİ KUR’AN İLE DOLDURACAĞIZ”

Ramazan ayının ilk gününde görevi devraldığına değinen Tekin, konuşmasının devamında Ramazan ayının faziletlerine dair açıklamalarda bulundu. Müftü Tekin, “Ramazan-ı şerif gibi heyecanla beklediğimiz, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ve kabir azabından kurtuluş olan bu güzel aya eriştik. Recep ve Şaban ayı dedik ama aslında bütün hazırlıklarımız Ramazan ayı içindi. Çünkü Ramazan, Kur’an’ın indiği bir ay. Kur’an’ın indiği yere her türlü güzelliği getirir. “Sür çıkar ağyârı dilden ta tecellî ede Hak, Padişah konmaz saraya, hâne ma’mûr olmaz” der. Yani padişah gelecekse o haneyi önceden mamur edersiniz, temizlersiniz. Bizlerde 11 ayın sultanı Ramazan gelecek diye Recep ce Şaban ayında gönül hanemizi temizledik. Regaip gecesiyle ilahi kapıdan girdik, ordan Miraç ile manevi yükselişe erdik, kurtuluşumuzu aldık ve hanemizde ter temiz bir şekilde Ramazan’a girdik. Artık inşallah Ramazan’da inen Kur’an-ı Kerim’in gönüllerimize inmesi lazım. Bu ay, Furkan ayıdır. Furkan, iyiyle kötüyü, hak ile batılı, güzel ile çirkini ayıran demektir. İnsan Kur’an okuyunca Furkan olur. Allah, Kur’an okuyanlara böyle özellikler verir. O farkında olmadan kötüden kaçar, sevmez, iyiye yönelir. Onun için Kur’an ayında özellikle mukabele, karşılıklı vahiy veya hablullah diyoruz, Allah’u tealanın semadan indirdiği iptir. O ipe sarılırsak, biz cenab-ı hak’a ulaşırız. Bu Kur’an ayında gönüllerimizi Kur’an ile dolduracağız. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın gökten indirdiği bir sofradır. Yani nasıl ki bedenimizi doyurmak için Cenab-ı allah yer yüzünü sofra yapmışsa, ruhumuzu doyurmak için de gök yüzü sofrası olara Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Dolayısıyla Kur’an bizim ruhlarımızı doyurur. Özellikle bu ayda Kur’an-ı herkes okusun, bilmeyenler de bu ay içerisinde ben Kur’an-e Kerim’i öğreneceğim diyerek bir karar alsın. Özellikle oruçlu bir insanın Kur’an okuması çok daha faziletlidir. Kahraman şehrimizin halkına tekrar selamlarımı sunuyorum, İnşallah birlikte sükunet içerisinde Ramazan’ı şerif geçirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA TEKİN KİMDİR?

1962 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1988 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Muhammed Mustafa el Azami’nin "Early Hadith Literature in Islam" isimli eserini lisans tezi olarak Türkçeye tercüme etti. Medrese usulü 3 yıl icazetli eğitimi aldı. Fakülte yıllarında Kayseri Türkistan Camii İmam Hatipliği yaptı.

1989'da Iğdır Tuzluca, 1994'te Giresun Dereli, 1996 yılında ise Isparta Şarkikaraağaç ilçe müftülüğü görevlerine atandı.

2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri New York Din Hizmetleri Ataşesi olarak göreve başladı. Amerika’da bulunduğu yıllarda çeşitli üniversite ve topluluklarda İngilizce konferanslar verdi.

2005 yılında Konya Beyşehir İlçe Müftüsü, 2012 yılında ise Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak göreve başladı.

4 Mayıs 2018 tarihli kararname ile Iğdır İl Müftüsü olarak atanan Mustafa Tekin, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kahramanmaraş İl Müftülüğü görevine atandı. Tekin evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.