Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, teravih namazın önemini anlattı!
Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, teravih namazının önemini Aksu Haber’e anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2021, 12:26 25.04.2021, 12:35
Müftü Tekin Konuşmasında, ‘herkes evlerinde ailesi, eşi, çocuklarıyla müekked sünnetimiz teravih namazlarını kılmaya devam etmelidir’ dedi.
Dinin maksatlarından birinin de sağlığın korunması olduğuna vurgu yapan Tekin, ‘Aşı sırası gelen kardeşlerimiz mutlaka aşısını yaptırmalı.’ dedi.
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