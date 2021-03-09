Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi iki önemli kararı kamuoyu ile paylaştı

Yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Kahramanmaraş’ta alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı yeni kararlar şu şekilde:

-Üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla; Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

-Seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla; Terminal ve gar binalarında bulunan yeme içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İçişleri Bakanlığının ilgili(30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı- 03.03.2021 tarih ve 3668 sayılı)Genelgeleri ile getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,