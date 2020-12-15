Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi yeni kararlar yayınladı
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 15 Aralık 2020 günü saat 11:00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır
Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İlimiz genelindeki resmi ve özel anaokullarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze sürdürülmeye başlanmasına,
2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,
4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,
6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,
7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Aslı imzadadır.
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