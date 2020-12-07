Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi yeni kararlar yayınladı

1. Vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının, hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00-24.00 saatleri arasında hizmet sunmak üzere açık olmasına,

2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.