Kahramanmaraş ile ilgili tüm projeler masaya yatırıldı!

Hem yerel siyasetteki görevleri süresince kentin sorunlarını Ankara’da çözüme ulaştırması, hem de bizzat milletvekilliği süreçlerinde kamunun, iş dünyasının ve vatandaşın çözüm ortağı edasıyla çalışmalar gösteren Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, karayollarının şehrimizde devam eden projelerinin hızlanması adına karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ile görüşmeler sağladı.

Tam Bir Kahramanmaraş Sevdalısı Olarak Kamuoyunun Yakından Tanıdığı Aksu Tv Ekranlarında Vatandaşın Sesi Olan; Artı Eksi Programı Sunucusu, Hukukçu İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’da, Andırın yolunu 10,5 km kısaltacak köprünün alternatif projelerinden karar verilen projeye dair çalışmaların başlaması ve projede yapılacak köprünün maliyetinin en tasarruflu şekilde olmasına yönelik istişarelerde bulundu.

Ziyarette Aksu Haber’e konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “şehrimizde karayollarına bağlı yapmak istediğimiz projelerin, ne aşamaya geldiğini, sürecin nasıl ilerlediğini, bizim beklentilerimizi ve onların yaşadığı sıkıntılarla ilgili istişarelerde bulunduk” dedi.

Hukukçu İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, Karayollarının Kahramanmaraş’la ilgili tüm projeleri masaya yatırdık, neler yapabileceğimizi konuştuk ”dedi.

Ziyarette gündeme alınan projeler ise şu şekilde;

-Arsan kavşağının tamamlanması,

-08.09.2021 Çarşamba günü ihale edilecek olan 50 km'lik Elbistan Malatya yolunun son durumu,

-Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolunun ihale edilen 15 km’lik kısmına başlanılması,

-Andırın yolunu 10,5 km kısaltacak köprünün çalışılan alternatif projelerinden karar verilen projeye dair çalışmaların başlaması,

-Devam eden Göksun Elbistan yolunun tamamlanması,

-Ilıca Süleymanlı-Suçatı kavşağı arasının ihale süreci.