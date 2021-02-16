Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yarın okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Elbistan Kaymakamlığından yapılan açıklama şu şekilde,

" Yoğun kar yağışı nedeniyle ,İlçemiz genelinde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda eğitim-öğretime 17.02.2021 Çarşamba günü 1 ( Bir ) gün süreyle ara verilmiştir." denildi.