Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1154 sikke ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1154 sikke ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 21:09 12.11.2021, 21:09
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde bulunan iş yerinde arama yaptı.
Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1154 sikke bulundu.
Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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