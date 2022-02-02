Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı etkinlikleri başladı

22 gün 22 gece süren ve tek başına verdiği kurtuluş mücadelesiyle şehri Fransız işgalinden kurtaran Maraş halkının bu kahramanlığı, 5 Nisan 1925’te kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Kutlamalar bu sene, Kahramanmaraş Müzesi’nde hazırlanan Milli Mücadele’nin ruhu anısına "Kahramanlık Ateşi" sergisi ile başladı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaklaşık 1 ay açık kalan sergimiz, Vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak. Öğrencilerimizi, gençlerimizi ve tüm vatandaşları buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.