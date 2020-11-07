Kahramanmaraş'ın 'Edebiyat Yolu' hizmete açıldı!

Burada konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismail oğlu şu ifadeleri kullandı.

Kahramanmaraş'ı ulaşım ve altyapı alanında yüksek nitelikli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Yatırımlarla bölgemizi ulaşım ve lojistiğin merkezi haline getirirken, ekonomisinin büyümesine katkı sunuyoruz. Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu milletimize hayırlı olsun.