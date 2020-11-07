Kahramanmaraş'ın 'Edebiyat Yolu' hizmete açıldı!
Kahramanmaraş’ın ekonomisine can katacak yol ile birlikte toplam 16,5 km uzunluğunda çift tüplü 11 adet tünel, 2 viyadük, 3 adet tek köprü, 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak toplam 4,6 milyar TL bütçeli dev yatırım, Kahramanmaraş’ı ticaret merkezi yapacak.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 19:05
Burada konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismail oğlu şu ifadeleri kullandı.
Kahramanmaraş'ı ulaşım ve altyapı alanında yüksek nitelikli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Yatırımlarla bölgemizi ulaşım ve lojistiğin merkezi haline getirirken, ekonomisinin büyümesine katkı sunuyoruz. Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu milletimize hayırlı olsun.
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