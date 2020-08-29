Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi MHP başkanı belli oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 13. Elbistan ilçe kongresinde başkanlık görevine Üzeyir bostan seçildi.

Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde yapılan kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, eski milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Afşin İlçe Başkanı Süleyman Ayçan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, BBP MYK Üyesi İbrahim Alagöz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede Divan kurulunun oluşturulmasının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kongre mesajı okundu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’da konuşmasında Cumhur İttifakı’nın ülke için önemine değindi.

Yaklaşık 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Ramazan Kılıç’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından kongrede tek aday olan Üzeyir Bostan’da konuşmasında, MHP’yi bir adım daha ileri götürmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçilen kongrede tek aday olan Üzeyir Bostan MHP Elbistan İlçe Teşkilatı Başkanlığı görevine seçildi.